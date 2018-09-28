Хейли объяснила, почему аудитория смеялась в ходе выступления Трампа на ГА ООН

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли рассказала в четверг, почему в ходе выступления американского лидера Дональда Трампа на Генассамблее в зале звучал смех.

По словам Хейли, присутствовавшим на заседании понравилась "честность" президента США, что не является характерным для дипломатии. Именно поэтому аудитория сочла речь Трампа забавной, передает "Экономика сегодня".

Ранее сам политик прокомментировал смех в зале, который был слышен во время его речи. Дональд Трамп убежден, что люди смеялись "не над ним, а вместе с ним", поскольку прекрасно проводили время. Политик в очередной раз обвинил в СМИ в искусственном создании скандала.