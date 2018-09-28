Военкор назвал опасные для ополченцев Донбасса последствия фейковых «побед» ВСУ

Серия фейковых «побед» Вооруженных сил Украины в Донбассе приведет к опасным последствиям для защитников ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, опубликованном российским военным корреспондентом Семеном Пеговым.

Некоторое время назад в ВСУ заявили о взятии под свой контроль села Вольное в Луганской области. Издания, подконтрольные киевской власти, сообщили, что армия готовилась к «освобождению» населенного пункта не один месяц.

В статье Семена Пегова, выложенной на сайте «Русская весна», отмечается, что захват Вольного «является абсолютно фейковой операцией», не имеющей отношения к реальным боевым действиям. Военкор указывает на то, что данное село находится в «серой зоне», появившиеся в Вольном киевские силовики не встретили никакого сопротивления, так как там не было ополченцев ЛНР.

При этом автор материала полагает, что серия подобных ненастоящих «побед» ВСУ позволит украинским военным нарастить серьезное физическое и психологическое преимущество перед защитниками Донбасса в случае эскалации напряженности в регионе. По мнению Пегова, ополченцам не следует закрывать глаза на перемещения силовиков в «серой зоне». На маневры противника нужно реагировать, используя оружие, которое не запрещено минскими соглашениями, считает журналист.