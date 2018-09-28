В Японии из-за тайфуна «Трами» отменили почти 200 авиарейсов

По направлению к японским островам движется мощный тайфун «Трами». Из-за его приближения в Японии отменено почти 200 авиарейсов. Стихийное бедствие может обрушиться на страну уже в выходные.

Тайфун, который надвигается на японские острова по направлению с юга на северо-восток, квалифицируется метеорологами как «чрезвычайно мощный». В связи с этим он получил не только имя собственное – «Трами», но и порядковый номер – 24.

К настоящему моменту центр тайфуна находится в 400 километрах от острова Мияко на юге префектуры Окинава. По прогнозам синоптиков, уже к выходным тайфун может обрушиться на южные острова Японии, а к воскресенью достичь основного острова Хонсю и пройти над всей территорией страны. Скорость ветра в центре тайфуна «Трами» составляет 45 метров в секунду, при порывах достигая 60 м/с.

В связи с этим отменено 198 авиарейсов между главным административным центром южной префектуры Окинава городом Наха и другими районами страны, сообщает РИА Новости.