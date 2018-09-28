В Микронезии пассажирский самолет при посадке съехал в океан

Инцидент произошел с самолетом при посадке в аэропорту Чук в Микронезии. Согласно последней информации, летательный аппарат выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в океан.

Речь идет о самолете авиакомпании Air Niugini, на борту которого находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа. Как сообщает газета Pacific Daily News, все они были экстренно эвакуированы и направлены в больницы. Выяснилось, что некоторые люди получили легкие травмы.

Причина, по которой воздушное судно съехало с полосы и ушло под воду, пока не установлена. В случившемся в настоящий момент разбираются специалисты.