На Украине совершено нападение на автомобили российских дипломатов

В Киеве совершено нападение на автомобиль сотрудников посольства РФ на Украине. Машину дипломатов облили нечистотами и повредили. В сети появились фото последствий. Нападавшие спустили шины и сорвали с автомобилей госномера.

Российское посольство в Киеве в связи с этим инцидентом готовит ноту протеста украинскому МИДу, - сообщает РИА Новости.