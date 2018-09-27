В центре Киева на месте памятника Ленину «выросла» рука
27 сентября 2018, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в столице Украины на бульваре Тараса Шевченко состоялось торжественное открытие арт-объекта «Middle Way», установленного на месте памятника вождю мирового пролетариата В.И. Ленину.
Данный монумент был создан румынским скульптором Богданом Раци и установлен временно, о чем сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
Скульптура представляет собой гигантскую мужскую ладонь ярко-синего цвета. Согласно авторской задумке, «Middle Way» должен символизировать дружбу и общение.
Установка монумента состоялась в рамках проведения инициативы Румынского посольства - акции «Киев - город мира», и проекта «Moving Monuments» («Движущиеся памятники»).
Напомним, в мае текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках закона о декоммунизации страны было демонтировано около полутора тысяч памятников Ленину.
Кроме того, более пятидесяти тысяч улиц и площадей получили новые названия. Переименование также коснулось почти тысячи украинских населенных пунктов.
Дело в том, что с мая 2015 года на территории Незалежной действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.
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