//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Киркоров час писал поздравление Ани Лорак: "С днем рождения, любимая!"
- Кети Топурия и коляска для близнецов: фанаты заинтригованы
- Настасья Самбурская села в тюрьму из-за Орбакайте
- Кристина Орбакайте: "Конечно, я готова к внукам. А почему нет?"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Греции из-за шторма затонули четыре судна
27 сентября 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Четыре судна перевернулись и затонули в греческих портах из-за слишком высоких волн, поднятых штормовыми ветрами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Береговой охраны Греции.
ЧП произошли в порту острова Калимнос, в порту Салоник и в окрестностях порта Эретрия на острове Эвбея. Во время шторма на судах не было членов экипажа и пассажиров, пишет ТАСС.
Отмечается, что из-за сильного ветра - до 10 баллов по шкале Бофорта - также сломаны сотни деревьев, перевернуты машины. Власти закрыли детские образовательные учреждения.
Сейчас в Греции отменена значительная часть рейсов пассажирских паромов, связывающих материковую часть страны с островами. Запрещен выход в море прогулочных судов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Культура
Глава департамента Минкультуры Андрей Малышев покинул свой пост
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Армия
Киркоров час писал поздравление Ани Лорак: "С днем рождения, любимая!"
//Новости партнеров
//Общество
Одну из сестер, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из-под стражи
//Общество
//Спорт
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
//Общество
//Новости Redtram
//Спорт
«Матч ТВ» запускает проект про детский футбол в России
//Общество
Мать главаря Кущевской преступной группировки вышла на свободу досрочно
//В мире
Объявлен еще один вероятный претендент на раздел западной части Украины
//В мире
//В мире
Украинский волонтер сообщил о кадровой катастрофе в противостоящих Донбассу ВСУ
//В мире
В Туркменистане по-тихому сменили государственный строй
//Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о выходных для диспансеризации
//В мире
//В мире
Военный эксперт: «С-300 — мощный многоканальный зенитный ракетный комплекс»
//В мире
Киевский политик озвучил выборную тактику пытающегося сохранить власть Порошенко
//В мире
Клинцевич посоветовал британским СМИ назвать Боширова именем героя анекдотов
//В мире