В Греции из-за шторма затонули четыре судна

Четыре судна перевернулись и затонули в греческих портах из-за слишком высоких волн, поднятых штормовыми ветрами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Береговой охраны Греции.

ЧП произошли в порту острова Калимнос, в порту Салоник и в окрестностях порта Эретрия на острове Эвбея. Во время шторма на судах не было членов экипажа и пассажиров, пишет ТАСС.

Отмечается, что из-за сильного ветра - до 10 баллов по шкале Бофорта - также сломаны сотни деревьев, перевернуты машины. Власти закрыли детские образовательные учреждения.

Сейчас в Греции отменена значительная часть рейсов пассажирских паромов, связывающих материковую часть страны с островами. Запрещен выход в море прогулочных судов.