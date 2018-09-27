//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Ракетный удар ДНР уничтожил украинских военных в ответ на атаку юга республики
2

Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США
3

Стал известен прогноз о скором начале на Украине еще одной гражданской войны
4

Опубликованы фотографии разгромленной ополченцами Донбасса передовой позиции ВСУ
5

Выложен вероятный сценарий «дворцового переворота» в Киеве и свержения Порошенко

//В мире 13+

В Греции из-за шторма затонули четыре судна

27 сентября 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Греции из-за шторма затонули четыре судна
pixabay.com

Четыре судна перевернулись и затонули в греческих портах из-за слишком высоких волн, поднятых штормовыми ветрами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Береговой охраны Греции.

ЧП произошли в порту острова Калимнос, в порту Салоник и в окрестностях порта Эретрия на острове Эвбея. Во время шторма на судах не было членов экипажа и пассажиров, пишет ТАСС.

Отмечается, что из-за сильного ветра - до 10 баллов по шкале Бофорта - также сломаны сотни деревьев, перевернуты машины. Власти закрыли детские образовательные учреждения.

Сейчас в Греции отменена значительная часть рейсов пассажирских паромов, связывающих материковую часть страны с островами. Запрещен выход в море прогулочных судов.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Шоу-бизнес

Кети Топурия и коляска для близнецов‍: фанаты заинтригованы

Кети Топурия и коляска для близнецов‍: фанаты заинтригованы

Популярная певица Кети Топурия поделилась с поклонниками снимком коляски для близнецов, что вызвало бурное обсуждение среди подписчиков. Соответствующий кадр опубликован в Instagram звезды.

//Политика

Губернатор Оренбургской области может уйти в отставку?

Губернатор Оренбургской области может уйти в отставку?

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг может уйти в отставку. О том, что может смениться глава Оренбуржья, сообщает РИА Новости. Юрий Берг на днях может написать заявление об уходе со своего поста.

//В мире

Иран: Израиль пожалеет, если будет наносить удары по Сирии

Иран: Израиль пожалеет, если будет наносить удары по Сирии

В четверг, 27 сентября, секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предостерег власти Израиля от ударов по Сирии. Политик заявил, что в противном случае руководство страны пожалеет.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Культура

Глава департамента Минкультуры Андрей Малышев покинул свой пост

Глава департамента Минкультуры Андрей Малышев покинул свой пост

Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации Андрей Малышев уволился из ведомства по собственному желанию.

//Общество

Голикова рассказала о снижении рождаемости в России

Голикова рассказала о снижении рождаемости в России

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальную сферу, рассказала, что в России на данный момент наблюдается существенное снижение рождаемости: "Пока мы имеем естественную убыль населения".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Армия

Фото: «Калашников» разработал арктическую экипировку

Фото: «Калашников» разработал арктическую экипировку

Концерн «Калашников» разработал комплект экипировки и снаряжения для военнослужащих, которые выполняют задачи в условиях пониженных температур. Об этом сообщает пресс-служба компании.

//Общество

В России введены новые правила регистрации автомобилей

В России введены новые правила регистрации автомобилей

МВД России ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Приказ за подписью главы МВД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

//Шоу-бизнес

Супруг Ани Лорак впервые намекнул на проблемы в семье

Супруг Ани Лорак впервые намекнул на проблемы в семье

Супруг известной певицы Ани Лорак впервые намекнул на их расставание. Сегодня артистка празднует свое 40-летие, и в честь праздника Мурат Налчаджиоглу опубликовал в соцсети трогательное поздравление.

//Шоу-бизнес

Алексей Рыбин считает продажу паспорта Цоя аморальной

Алексей Рыбин считает продажу паспорта Цоя аморальной

Сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин заявил, что считает продажу паспорта и других вещей Виктора Цоя аморальным поступком. По его мнению, эти реликвии стоило передать семье музыканта.

//Шоу-бизнес

Киркоров час писал поздравление Ани Лорак: "С днем рождения, любимая!"

Киркоров час писал поздравление Ани Лорак: "С днем рождения, любимая!"

Целый час потратил Филипп Киркоров на поздравление с днем рождения Ани Лорак. Король российской эстрады хотел первым поздравить любимую родную Каролину. Ани Лорак 27 сентября иполнилось 40 лет.

//Общество

Подозрительный мужчина напал на сотрудника полиции в метро в центре Москвы

Подозрительный мужчина напал на сотрудника полиции в метро в центре Москвы

Подозрительный мужчина напал на сотрудника полиции на станции метрополитена в центре Москвы. Нападение на стража порядка произошло на станции «Александровский сад» Филевской линии столичной подземки.

//Новости партнеров

//Метеоновости

В ряде районов столицы прошел град

В ряде районов столицы прошел град

Настоящий осенний град обрушился на ряд районов Москвы днем в четверг, 27 сентября. Ледяные крупинки, похожие на крупу, могли видеть москвичи и гости столицы, а также жители Подмосковья.

//Спорт

Алина Загитова установила мировой рекорд

Алина Загитова установила мировой рекорд

Чемпионка Олимпийских игр-2018 фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе. Воспитанница Этери Тутберидзе "катала" короткую программу на турнире в Германии.

//Общество

Одну из сестер, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из-под стражи

Одну из сестер, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из-под стражи

Одну из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила, 17 сентября отпустили из-под стражи. Басманный суд Москвы принял решение изменить меру пресечения и освободить из СИЗО Ангелину Хачатурян.

//В мире

В центре Киева на месте памятника Ленину «выросла» рука

В центре Киева на месте памятника Ленину «выросла» рука

Сегодня в столице Украины на бульваре Тараса Шевченко состоялось торжественное открытие арт-объекта «Middle Way», установленного на месте памятника вождю мирового пролетариата В.И. Ленину.

//Общество

Минтруд не планирует отказываться от термина "инвалид"

Минтруд не планирует отказываться от термина "инвалид"

В Министерстве труда опровергли распространенную сегодня в СМИ информацию об отказе в нормативно-правовых документах термина "инвалид". Закон планируется уточнить в соответствии с нормами международного права.

//Непознанное

В NASA займутся поиском инопланетян

В NASA займутся поиском инопланетян

Благодаря новым космическим аппаратам исследователи из NASA собираются найти в космосе первые научные доказательства - следы "технических" сигналов, которые могли бы оставить разумные существа.

//Спорт

УЕФА назвала страну проведения чемпионата Европы 2024 года

УЕФА назвала страну проведения чемпионата Европы 2024 года

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг, 27 сентября, выбрал страну - будущего организатора предстоящего чемпионата Европы 2024 года.

//Общество

В Сочи пропала 12-летняя девочка

В Сочи пропала 12-летняя девочка

В Сочи 23 сентября пропала 12-летняя девочка Валерия Яргина. Школьницу четвертый день ищут родственники, полиция, спасатели. Школьница ранее неоднократно уходила из дома, но впоследствии ее находили.

//Новости СМИ2

//В мире

В Греции из-за шторма затонули четыре судна

В Греции из-за шторма затонули четыре судна

Четыре судна перевернулись и затонули в греческих портах из-за слишком высоких волн, поднятых штормовыми ветрами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Береговой охраны Греции.

//Общество

Медведев рассказал, как увеличились зарплаты россиян в 2018 году

Медведев рассказал, как увеличились зарплаты россиян в 2018 году

Медведев рассказал о росте реальных зарплат россиян за восемь месяцев 2018 года. По сведениям главы правительства, зарплата в нашей стране в текущем году выросла более чем на восемь процентов.

//Шоу-бизнес

Настасья Самбурская села в тюрьму из-за Орбакайте

Настасья Самбурская села в тюрьму из-за Орбакайте

Популярная актриса театра и кино, получившая широкую известность благодаря роли Кристины Соколовской в молодежном сериале "Универ", оказалась за решеткой из-за дочери Аллы Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте.

//Общество

Волна подросткового насилия прокатилась по России

Волна подросткового насилия прокатилась по России

По столичным городам и окраинам России прокатилась волна подросткового насилия. И это вовсе не результат их причастности к арестантской субкультуре. Речь идёт о пробелах в воспитании. Оттого и статистика детской преступности неуклонно растёт. В 2017 году она увеличилась с 30 до 35 процентов.

//Общество

Как на Донбассе готовят диверсантов (Фоторепортаж)

Как на Донбассе готовят диверсантов (Фоторепортаж)

Голливудское кино про супергероев по закону жанра обязательно показывает, как они учатся быть сверхчеловеками. В жизни эта тренировка выглядит не так эффектно, но она интереснее в разы. Этот репортаж о том, как на Донбассе готовят диверсантов.

//В мире

Для судостроительного завода Порошенко нашелся покупатель

Для судостроительного завода Порошенко нашелся покупатель

Киевский судостроительный завод «Кузница на Рыбацком», который принадлежит инвестфонду президента Украины Петра Порошенко, в настоящее время выставлен на продажу. Покупатель не заставил себя долго ждать.

//Новости Redtram

//Спорт

«Матч ТВ» запускает проект про детский футбол в России

«Матч ТВ» запускает проект про детский футбол в России

30 сентября в 12:50 в эфир телеканала «Матч ТВ» выйдет премьерный выпуск проекта «С чего начинается футбол», который посвящён детскому футболу в России. Премьерный выпуск пройдёт в честь знаменитой академии имени Юрия Коноплева – месте, где ковались футбольные таланты Алана Дзагоева и Романа Зобнина.

//В мире

Ополченцы ДНР погибли под огнем атаковавших санитарный автомобиль военных ВСУ

Ополченцы ДНР погибли под огнем атаковавших санитарный автомобиль военных ВСУ

Противостоящая Вооруженным силам Украины армия самопровозглашенной ДНР понесла новые потери. Соответствующие сведения озвучил Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции республики.

//Общество

Мать главаря Кущевской преступной группировки вышла на свободу досрочно

Мать главаря Кущевской преступной группировки вышла на свободу досрочно

Мать лидеров преступной группировки из станицы Кущевская Надежда Цапок вышла на свободу. Мать Сергея Цапка, экс-владелица компании "Артекс-Агро" Надежда Цапок провела семь лет в заключении.

//Общество

«Изгонявший бесов» в Исаакиевском соборе врач отправлен на лечение

«Изгонявший бесов» в Исаакиевском соборе врач отправлен на лечение

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение врача-невролога, который в 2017 году разбил стекла Исаакиевского собора и испортил дверь у алтаря.

//В мире

Объявлен еще один вероятный претендент на раздел западной части Украины

Объявлен еще один вероятный претендент на раздел западной части Украины

К борьбе за территории, расположенные на западе современной Украины, присоединилась Чехия. Об этом рассказывается в материале, некоторое время назад опубликованном в отечественной блогосфере.

//В мире

В МИД Беларуси высказались по поводу планов США разместить базу в Польше

В МИД Беларуси высказались по поводу планов США разместить базу в Польше

В белорусском МИДе вы казались по поводу планов США построить в Польше свою военную базу. Анатолий Глаз заявил, что при появлении в Польше американской военной базы будет подорвана стабильность в регионе.

//Непознанное

NASA зафиксировали корабль инопланетян около Солнца‍

NASA зафиксировали корабль инопланетян около Солнца‍

Известный уфолог Скотт Уоринг, изучив кадры высокоточной камеры NASA, именуемой SOHO, которая снимала область возле Солнца, на ряде снимков обнаружил четкий след инопланетного корабля.

//Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте: "Конечно, я готова к внукам. А почему нет?"

Кристина Орбакайте: "Конечно, я готова к внукам. А почему нет?"

Певица Кристина Орбакайте заинтриговала своими словами о готовности стать бабушкой. Первенцу Орбакайте Никите Преснякову сейчас 27 лет. Молодой человек женат на студентке, модели Алене Красновой.

//В мире

Русские в Финляндию идут?

Русские в Финляндию идут?

Депутаты финского парламента уже в следующем месяце рассмотрят законопроект, запрещающий иностранцам приобретать недвижимость и землю в стратегически важном юго-западном районе страны, на границе с Россией.

//Общество

Дмитрий Медведев упразднил правительственный Совет по русскому языку

Дмитрий Медведев упразднил правительственный Совет по русскому языку

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление об упразднении Совета по русскому языку при правительстве РФ. Совещательный орган существовал с 2013 года.

//В мире

Украинский волонтер сообщил о кадровой катастрофе в противостоящих Донбассу ВСУ

Украинский волонтер сообщил о кадровой катастрофе в противостоящих Донбассу ВСУ

Киевский волонтер Юрий Касьянов, занимающийся сбором помощи для Вооруженных сил Украины, опубликовал материал, рассказывающий о проблемах, с которыми столкнулась армия. Добровольца процитировали СМИ.

//В мире

В Туркменистане по-тихому сменили государственный строй

В Туркменистане по-тихому сменили государственный строй

Ещё предшественник нынешнего президента Туркменистана Сапармурад Ниязов, именуемый в народе Туркмен-баши, возложил на себя полномочия правительства. Его наследник Гурбангулы Бердымухамедов пошёл ещё дальше - взял в свои руки и парламентскую ветвь власти. Таким образом в Туркменистане фактически поменялся государственный строй.

//Общество

Госдума приняла во втором чтении закон о выходных для диспансеризации

Госдума приняла во втором чтении закон о выходных для диспансеризации

Россияне, скорей всего, получат право на один дополнительный оплачиваемый выходной один раз в три года для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в ГД.

//В мире

В Дублине задержан опоздавший на рейс пассажир, который хотел остановить самолет

В Дублине задержан опоздавший на рейс пассажир, который хотел остановить самолет

В аэропорту Дублина задержали мужчину, который опоздал на рейс и решил задержать самолет. Согласно последним данным, пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу и пытался остановить воздушное судно.

//В мире

Испанский город собрался похудеть на 100 тысяч килограммов

Испанский город собрался похудеть на 100 тысяч килограммов

Власти и врачи города Нарон на северо-западе Испании выступили с инициативой общегородского похудения. Всем жителям города предложено сесть на диету и к 2020 году сообща сбросить 100 000 килограммов.

//Происшествия

В Орле массово гибнут голуби

В Орле массово гибнут голуби

В минувшую среду, 26 сентября, на площади Ермолова в центре Орла были обнаружены мертвые голуби. Специализированные службы Орловской области сейчас устанавливают причину массовой гибели птиц.

//В мире

Военный эксперт: «С-300 — мощный многоканальный зенитный ракетный комплекс»

Военный эксперт: «С-300 — мощный многоканальный зенитный ракетный комплекс»

Заместитель главы сирийского МИД Фейсал Мекдада заявил китайскому изданию «Синьхуа», что российские зенитные ракетные комплексы С-300 заставят Израиль отказаться от новых авиаударов по Сирии.

//Шоу-бизнес

Поклонники удивлены: Волочкова каждый день публикует фотографии бывшего мужа

Поклонники удивлены: Волочкова каждый день публикует фотографии бывшего мужа

Поклонники балерины Анастасии Волочковой гадают, что происходит в жизни артистки. В последнее время танцовщица практически каждый день публикует фотографии своего бывшего супруга Игоря Вдовина.

//В мире

Киевский политик озвучил выборную тактику пытающегося сохранить власть Порошенко

Киевский политик озвучил выборную тактику пытающегося сохранить власть Порошенко

На Украине рассказали о плане президента Петра Порошенко на грядущие выборы главы государства. С соответствующим заявлением выступил руководитель партии «Основа», бывший донецкий губернатор Сергей Тарута.

//Общество

ГД приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионных изменениях

ГД приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионных изменениях

В четверг, 27 сентября, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. Данный проект принят с учетом всех поправок, предложенных президентом России.

//В мире

Клинцевич посоветовал британским СМИ назвать Боширова именем героя анекдотов

Клинцевич посоветовал британским СМИ назвать Боширова именем героя анекдотов

Член комитета по обороне Совета федерации Франц Клинцевич дал толковый конспирологический совет представителям западной прессы, выяснившим «настоящее имя» россиянина Руслана Боширова.

//Общество

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области на пятницу, 28 сентября. Соответствующую информацию днем в четверг предоставили специалисты Гидрометцентра.

//Происшествия

Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск на Сахалине

Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск на Сахалине

Сегодня в Северо-Курильске на острове Парамушир в Сахалинской области после выброса пепла вулканом Эбеко, находящимся в семи километрах от города, произошел пеплопад, сообщили в региональном МЧС.

//В мире

СМИ сообщают, что Индия приняла окончательное решение о приобретении С-400

СМИ сообщают, что Индия приняла окончательное решение о приобретении С-400

В средствах массовой информации утром в четверг, 27 сентября, появились сообщения о том, что руководство Индии приняло окончательное решение о приобретении у России комплексов С-400 "Триумф".

//В мире

Клинцевич: «Россия не собирается воевать с Украиной»

Клинцевич: «Россия не собирается воевать с Украиной»

Россия имеет все привилегии, чтобы быстро уничтожить украинский флот в Азовском море в том случае, если Киев все-таки решится на военный конфликт. Об этом пишет The American Conservative.

//Происшествия

Около 62 тысяч человек остались без света в Подмосковье

Около 62 тысяч человек остались без света в Подмосковье

В Московской области без электричества остались около 62 тысяч человек. Соответствующую информацию днем в четверг, 27 сентября, предоставили в Министерстве энергетики Российской Федерации.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры