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Ополченцы ДНР погибли под огнем атаковавших санитарный автомобиль военных ВСУ
27 сентября 2018, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Противостоящая Вооруженным силам Украины армия самопровозглашенной ДНР понесла новые потери. Соответствующие сведения озвучил Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции республики.
Как рассказал Безсонов на брифинге для сотрудников СМИ, сегодня под огонь киевских силовиков попала санитарная машина. Инцидент произошел в южной части ДНР.
В результате обстрела транспортного средства погибли двое ополченцев, находившихся в салоне, еще один ранен. Даниил Безсонов подчеркнул, что случившееся является спланированным преступлением, так как на автомобиле присутствовали четко различимые опознавательные знаки.
Ранее в интернете появилась информация, свидетельствующая о том, что воюющая в Донбассе украинская армия переживает кадровую катастрофу. Такие сведения сообщил киевский волонтер Юрий Касьянов.
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