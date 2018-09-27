В МИД Беларуси высказались по поводу планов США разместить базу в Польше

В белорусском МИДе вы казались по поводу планов США построить в Польше свою военную базу. Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что при появлении в Польше американской военной базы будет подорвана стабильность в этом регионе. Власти Польши рассказали, где планируют разместить военную базу США

Как отметил белорусский дипломат, в Минске внимательно следят за развитием ситуации и уже прорабатывают возможные ответные меры. По словам Глаза, подобные шаги не смогут укрепить необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в регионе. "Наоборот, сегодня как никогда востребовано восстановление взаимопонимания в военно-политической сфере, включающее элементы контроля над обычными вооружениями", - цитирует представителя МИД Беларуси издание "БелТа".

Дипломат подчеркнул: "Будем вынуждены определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях".

Напомним: Польские власти готовы заплатить два миллиарда долларов, чтобы на территории страны была размещена постоянная военная база США.