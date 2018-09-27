Русские в Финляндию идут?
27 сентября 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты финского парламента уже в следующем месяце рассмотрят законопроект, запрещающий иностранцам приобретать недвижимость и землю в стратегически важном юго-западном районе страны, на границе с Россией.
Более того, если парламент одобрит законопроект, то финские власти смогут изымать или экспроприировать уже проданные земли. Предыстория этой инициативы кроется в якобы обнаружении русских корней в компании по продаже недвижимости Airiston Helmi, расположенной в городе Парайнен.
Гастрономический туризм русских в Финляндию после ввода антироссийских санкций значительно вырос. Выросли и покупки недвижимости русскими в финских городах. Вот местные и забеспокоились, как бы на стратегических приграничных землях не появились объекты, скрывающие военные отряды предполагаемого противника или перекрывающие транспортные развязки, строения, нарушающие коммуникации ит.п.
По данным финской статистики, 84% покупателей финской недвижимости - это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 9% москвичи и 7% выборжцы. С точки зрения обывательской эрудиции, недвижимость им там нужна для беспрепятственного въезда в Евросоюз. Близ к границам государства также селятся опальные политики, например бывший мэр Москвы Юрий Лужков в Калининграде, или крупные бизнесмены, чтобы легче было драпать в случае чего. Поэтому вряд ли России так уж нужны финские стратегические земли, но власти Суоми решили подстраховаться. При этом они бережно сохраняют дипломатические отношения между нашими странами.
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