Русские в Финляндию идут?

Депутаты финского парламента уже в следующем месяце рассмотрят законопроект, запрещающий иностранцам приобретать недвижимость и землю в стратегически важном юго-западном районе страны, на границе с Россией.



Более того, если парламент одобрит законопроект, то финские власти смогут изымать или экспроприировать уже проданные земли. Предыстория этой инициативы кроется в якобы обнаружении русских корней в компании по продаже недвижимости Airiston Helmi, расположенной в городе Парайнен.



Гастрономический туризм русских в Финляндию после ввода антироссийских санкций значительно вырос. Выросли и покупки недвижимости русскими в финских городах. Вот местные и забеспокоились, как бы на стратегических приграничных землях не появились объекты, скрывающие военные отряды предполагаемого противника или перекрывающие транспортные развязки, строения, нарушающие коммуникации ит.п.



По данным финской статистики, 84% покупателей финской недвижимости - это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 9% москвичи и 7% выборжцы. С точки зрения обывательской эрудиции, недвижимость им там нужна для беспрепятственного въезда в Евросоюз. Близ к границам государства также селятся опальные политики, например бывший мэр Москвы Юрий Лужков в Калининграде, или крупные бизнесмены, чтобы легче было драпать в случае чего. Поэтому вряд ли России так уж нужны финские стратегические земли, но власти Суоми решили подстраховаться. При этом они бережно сохраняют дипломатические отношения между нашими странами.



