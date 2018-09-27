Объявлен еще один вероятный претендент на раздел западной части Украины
27 сентября 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
К борьбе за территории, расположенные на западе Украины, присоединилась Чехия. Об этом говорится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.
Автор канала «Макаренко» в «Яндекс. Дзен» процитировал губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, который сообщил, что в Праге рассматривают возможность выдачи паспортов жителям региона, ранее входившего в состав Чехословакии. В настоящее время такие действия по отношению к проживающей в Закарпатье венгерской общине практикует Будапешт.
В процитированной заметке предсказывается, что в будущем Киеву придется сражаться за свои земли сразу с несколькими странами. Помимо Венгрии и Чехии, это Польша, претендующая на Галицию, и Румыния, объектом притязаний которой является Северная Буковина.
Ранее сообщалось, что в сети перечислили признаки начала нового этапа распада украинского государства.
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