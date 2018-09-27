В Туркменистане по-тихому сменили государственный строй

Ещё предшественник нынешнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сапармурад Ниязов, именуемый в народе Туркмен-баши, возложил на себя полномочия правительства. На заседаниях государственных органов власти, транслируемых в прямом эфире телевидения, Ниязов увольнял министров, сажал в тюрьму, отчитывал их как школьников. Его наследник Гурбангулы Бердымухамедов пошёл ещё дальше - взял в свои руки парламентскую ветвь власти. Таким образом в Туркменистане фактически поменялся государственный строй.



Президент страны создал Народный Совет, в который включил председателя Верховного суда, членов кабинета министров, генпрокурора, региональных руководителей, членов Совета старейшин. И вся эта махина подчиняется только президенту.



Но это не единственный подарок туркменскому народу. По аналогии с Россией он закручивает гайки в социальной сфере. С 2019 года отменяются льготы для населения на бесплатное использование электроэнергии, газа, воды и соли. Объясняется это тем, что туркмены стали жить лучше, а природные богатства нужно сохранить для будущих поколений. Также в аграрном секторе грядёт перераспределение земель от убыточных хозяйств в пользу преуспевающих. Эксперты считают, что таким образом в Туркменистане завершается эпоха счастья и золотого века.



Есть мнение среди аналитиков, что концентрация власти и снижение социальной нагрузки на бюджет производятся с целью передачи власти от отца к сыну президента - Сердару Бердымухамедову, который сейчас является заместителем министра иностранных дел и стремительно поднимается по служебной карьере. Если следовать этой логике, то Владимир Путин принял на себя удар по реформе пенсионной системы и падению своего рейтинга популярности тоже ради передачи власти какому-то очень близкому человеку?



