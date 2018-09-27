Иран: Израиль пожалеет, если будет наносить удары по Сирии

В четверг, 27 сентября, секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предостерег власти Израиля от ударов по Сирии. Политик заявил, что в противном случае руководство страны пожалеет.

Али Шамхани отметил, что сионистский режим нацелен на углубление кризиса в САР и совершает действия по оказанию поддержки террористам. Кроме того, Израиль наносит удары по армии Сирии и военным, которые ведут борьбу с террористическими организациями, передает РИА "Новости". Если подобная деятельность будет продолжаться, израильские власти столкнутся с реакцией, которая заставит их пожалеть о содеянном, подчеркнул Шамхани.

Напомним, ранее израильское руководство приняло решение по-прежнему проводить операции против присутствия иранских военнослужащих в Сирии и сохранить сотрудничество с российскими коллегами в сфере безопасности.

Это случилось после того, как российский самолет Ил-20 потерпел крушение неподалеку от базы Хмеймим в САР. Предполагается, что воздушное судно упало по вине израильских военных.