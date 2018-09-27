Киевский волонтер Юрий Касьянов, занимающийся сбором помощи для Вооруженных сил Украины, опубликовал материал, рассказывающий о проблемах, с которыми столкнулась армия. Добровольца процитировали российские интернет-СМИ.

Касьянов пишет, что на пятом году проведения силовой операции в Донбассе в ВСУ была зафиксирована катастрофическая нехватка личного состава. Кроме того, волонтер посетовал на то, что в войсках нет вооружения собственного производства. Танки, БМП и пушки, которые используют военные, достались Украине в наследство от Советского Союза, привело слова Юрия Касьянова издание «Русская весна».

Также доброволец обращает внимание на то, что в стране действует «бутафорская система подготовки резерва», а призыв в армию осуществляется на несправедливых началах. В ВСУ попадают самые бесправные граждане, отмечает Касьянов.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший украинский генпрокурор Святослав Пискун придумал план возвращения Донбасса под контроль Киева без развязывания войны.