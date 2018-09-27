В Дублине задержан опоздавший на рейс пассажир, который хотел остановить самолет

В аэропорту Дублина задержали мужчину, который опоздал на рейс и решил задержать самолет. Согласно последним данным, пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу и пытался остановить воздушное судно.

Известно, что мужчина в четверг, 27 сентября, опоздал на самолет, который улетал из Ирландии в Голландию. Как сообщает сегодня издание The Irish Times, 20-летний пассажир не смог смириться с тем, что летательный аппарат отправился в путь без него и решился на отчаянный шаг.

Впоследствии на место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину. Позже ему предъявят обвинения в связи со случившимся.