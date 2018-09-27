Военный эксперт: «С-300 — мощный многоканальный зенитный ракетный комплекс»
27 сентября 2018, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель главы сирийского МИД Фейсал Мекдада заявил китайскому изданию «Синьхуа», что российские зенитные ракетные комплексы С-300 заставят Израиль отказаться от новых авиаударов по Сирии.
Так, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков, напротив, считает, что поставки российских ЗРК Дамаску могут привести к эскалации конфликта и полномасштабной операции против Арабской республики в исполнении США и Израиля.
«С-300 — это мощный многоканальный зенитный ракетный комплекс, который способен одновременно обстреливать до шести целей, причем имеет большую дальность стрельбы, около 200 км тяжелой ракетой, и эффективную системы защиты от радиоэлектронного подавления. Этот комплекс, когда он будет поставлен, будет неуязвим для средств РЭП израильских и американских истребителей», — рассказал военный эксперт. Об этом сообщает НСН.
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