Испанский город собрался похудеть на 100 тысяч килограммов

Власти и врачи города Нарон на северо-западе Испании выступили с инициативой общегородского похудения. Всем жителям города предложено сесть на диету и к 2020 году сообща сбросить 100 000 килограммов.

Город Нарон находится на северо-западе Испании. Он расположен на побережье Атлантического океана в исторической местности Галисия. Из 40 тысяч горожан у девяти тысяч наблюдается избыточный вес, а еще три тысячи страдают ожирением.

Испанские кардиологи связывают такое количество тучных людей в регионе с местной кухней и климатом. Из-за частых дождей галисийцы проводят много времени дома, а в рационе у них – свинина, картофель, колбасы, блины и торты.

Программу общегородского похудения поддержал мэр города Нарон и все члены городского совета. Чтобы привлечь внимание к проблеме избыточного веса, они все вместе встали на огромные весы прямо на центральной площади города. К инициативе уже присоединилось около четырех тысяч горожан, то есть примерно каждый десятый.

В восемнадцати ресторанах города меню изменилось на более здоровое, так владельцы местного общепита тоже присоединяются к программе похудения. Тем не менее, инициаторы отмечают, что замотивировать взрослых людей изменить свои пищевые привычки очень трудно, поэтому в основном рассчитывают на детей. Детям каждое утро раздают бесплатные фрукты и мотивируют их приезжать в школу на велосипеде, пишет «РГ».