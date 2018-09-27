Киевский политик озвучил выборную тактику пытающегося сохранить власть Порошенко

На Украине рассказали о плане президента Петра Порошенко на грядущие выборы главы государства. С соответствующим заявлением выступил руководитель партии «Основа», бывший донецкий губернатор Сергей Тарута.

По словам политика, Порошенко рассчитывает одержать победу по итогам второго тура выборов. Для этого президенту нужно избежать конкуренции с Юлией Тимошенко. Глава государства дал команду помогать «Оппозиционному блоку», чтобы во второй тур вышел его кандидат Юрий Бойко, а не лидер «Батькивщины», процитировала Таруту «Независимая газета».

Издание привело данные социологического опроса, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко по-прежнему является фаворитом предвыборной гонки, за нее готовы проголосовать 13,2% респондентов. Рейтинг Петра Порошенко - 6,8%.

Ранее в сети был опубликован возможный сценарий «дворцового переворота» в Киеве и свержения действующего президента.