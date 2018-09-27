Клинцевич посоветовал британским СМИ назвать Боширова именем героя анекдотов

Член комитета по обороне Совета федерации Франц Клинцевич дал толковый конспирологический совет представителям западной прессы, выяснившим «настоящее имя» россиянина Руслана Боширова.

Ранее в западной прессе появилась публикация, в которой утверждается, что журналисты рассмотрели фотографии всех выпускников всех российских военных училищ, выпускавших специалистов внешней разведки, и разглядели-таки на одной из них «человека, похожего на Руслана Боширова». Утверждается, что Руслан Боширов и некий «полковник ГРУ Анатолий Чепига» - это одно лицо.

«Типичная конспирология. С таким же успехом можно было назвать Руслана Боширова майором Прониным. Надеюсь, кто-то еще помнит такого персонажа из анекдотов времен СССР. Продолжается то, о чем мы предупреждали: чтобы сюжет не потерял остроту, он будет обрастать все новыми подробностями. При этом создается такое впечатление, что британская пресса работает в одной связке с властями в этом деле, а это уже совсем грустно», - приводит слова российского сенатора РИА Новости.