Россия имеет все привилегии, чтобы быстро уничтожить украинский флот в Азовском море в том случае, если Киев все-таки решится на военный конфликт. Об этом пишет The American Conservative.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич полностью согласен с выводами американского журнала о состоянии украинских ВМС, однако пояснил, что риторика о его уничтожении Россией за считанные минуты контрпродуктивна, сообщает НСН.

«Печально, что сегодня ВМС Украины находится в таком состоянии, раз дают американцы такую оценку. Но Россия не собирается воевать с Украиной, вот в чем дело. В этом нет никакой необходимости. Западные специалисты немножко недооценивают то, что важно порой не столько оружие, сколько люди. А люди, которые представляют вооруженные силы Украины, они такие же, как мы, русские люди, с таким же менталитетом», — сказал эксперт.