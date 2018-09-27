СМИ сообщают, что Индия приняла окончательное решение о приобретении С-400

В средствах массовой информации утром в четверг, 27 сентября, появились сообщения о том, что руководство Индии приняло окончательное решение о приобретении у России комплексов С-400 "Триумф".

Отмечается, что речь идет о поставке в Индию сразу пяти современных ракетных систем. Как отмечает сегодня портал "Росбалт", ссылаясь на газету The Times of India, что официально о данном решении пока не объявлено.

Подчеркивается, что индийские власти намерены пойти на заключение данного контракта, несмотря на угрозы санкций и давление со стороны США. Предполагается, что соглашение о поставках C-400 может быть подписано уже 4-5 октября. Не исключено, что это произойдет во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву.