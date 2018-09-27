Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН обвинила власти России во лжи в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Политик утверждает, что Россия пыталась запутать весь мир "отчаянной фальсификацией" по поводу инцидента в британском Солсбери, передает телеканал Sky News.

Журналисты издания The Guardian в свою очередь отметили, что Тереза Мэй предпочла сосредоточить свое внимание на предъявлении претензий к России в связи с "делом Скрипалей", а не обсуждать существующие разногласия с президентом США Дональдом Трампом по иранскому вопросу.