СМИ: Мэй обвинила Россию во лжи в связи с "делом Скрипалей"
27 сентября 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН обвинила власти России во лжи в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Политик утверждает, что Россия пыталась запутать весь мир "отчаянной фальсификацией" по поводу инцидента в британском Солсбери, передает телеканал Sky News.
Журналисты издания The Guardian в свою очередь отметили, что Тереза Мэй предпочла сосредоточить свое внимание на предъявлении претензий к России в связи с "делом Скрипалей", а не обсуждать существующие разногласия с президентом США Дональдом Трампом по иранскому вопросу.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес