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Из Киево-Печерской Лавры украли икону Георгия Победоносца
27 сентября 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 27 сентября, стало известно, что из храма в Киево-Печерской лавре похитили икону Георгия Победоносца. Об этом ранее сегодня сообщили в полиции Печерского района столицы Украины.
Согласно последней информации, новость о краже поступила в правоохранительные органы накануне. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 185 Уголовного кодекса Украины, передает РИА "Новости". Известно, что виновный в совершении данного преступления может сесть в тюрьму на три года.
В церкви подчеркнули, что точная стоимость иконы "Святого великомученика Георгия Победоносца" размером 45 на 37 сантиметров в настоящий момент не установлена.
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