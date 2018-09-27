Из Киево-Печерской Лавры украли икону Георгия Победоносца

В четверг, 27 сентября, стало известно, что из храма в Киево-Печерской лавре похитили икону Георгия Победоносца. Об этом ранее сегодня сообщили в полиции Печерского района столицы Украины.

Согласно последней информации, новость о краже поступила в правоохранительные органы накануне. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 185 Уголовного кодекса Украины, передает РИА "Новости". Известно, что виновный в совершении данного преступления может сесть в тюрьму на три года.

В церкви подчеркнули, что точная стоимость иконы "Святого великомученика Георгия Победоносца" размером 45 на 37 сантиметров в настоящий момент не установлена.