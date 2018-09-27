Экс-прокурор Украины придумал план возвращения Донбасса без развязывания войны

Украинский государственный деятель Святослав Пискун рассказал, как Киев сможет вернуть контроль над территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. План бывшего генерального прокурора соседней страны не предполагает проведения силовой операции в Донбассе.

Согласно точке зрения Пискуна, Украина должна открыть 150 пунктов выдачи пенсий и пособий для жителей мятежного региона. Это приведет к тому, что люди из Донбасса сами захотят вернуться под юрисдикцию Киева, процитировал экс-генпрокурора автор канала «Пуля» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в четверг сообщалось, что российские интернет-СМИ разоблачили ложь украинских военных об «обстреле бойцами ополчения» Горловки, которую контролируют власти ДНР. Речь идет об инциденте, который произошел в зоне конфликта несколько дней назад.