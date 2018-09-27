Экс-прокурор Украины придумал план возвращения Донбасса без развязывания войны
27 сентября 2018, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский государственный деятель Святослав Пискун рассказал, как Киев сможет вернуть контроль над территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. План бывшего генерального прокурора соседней страны не предполагает проведения силовой операции в Донбассе.
Согласно точке зрения Пискуна, Украина должна открыть 150 пунктов выдачи пенсий и пособий для жителей мятежного региона. Это приведет к тому, что люди из Донбасса сами захотят вернуться под юрисдикцию Киева, процитировал экс-генпрокурора автор канала «Пуля» в «Яндекс. Дзен».
Ранее в четверг сообщалось, что российские интернет-СМИ разоблачили ложь украинских военных об «обстреле бойцами ополчения» Горловки, которую контролируют власти ДНР. Речь идет об инциденте, который произошел в зоне конфликта несколько дней назад.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес