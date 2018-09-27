МИД: Россия будет добиваться создания единого экономического пространства с ЕС

Глава департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Андрей Келин заявил, что Москва хочет добиться создания единого экономического пространства с Европейским союзом.

По словам Келина, российская сторона заинтересована в том, чтобы ЕС был самостоятельным в принятии стратегических решений, а также единым и процветающим.

В рамках выступления на семинаре Общественной палаты и Европейского экономического и социального комитета дипломат подчеркнул, что РФ при этом все еще считает актуальной мысль о формировании общего экономического и гуманитарного пространства от Владивостока до Лиссабона и планирует бороться за это, передает РИА "Новости".