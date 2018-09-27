Обнародовано предсказание генерала-масона из США о зачинщиках Третьей мировой

Обнародовано пророчество американского генерала и видного масона Альберта Пайка о зачинщиках Третьей мировой войны. Соответствующая заметка была опубликована российскими сетевыми СМИ.

Как пишет сайт vistanews.ru, живший в XIX веке Пайк смог верно описать причины и исходы Первой и Второй мировых войн. Кроме того, в одном из писем генерала, расшифрованных специалистами, содержится информация о третьем по счету глобальном конфликте на Земле.

Альберт Пайк спрогнозировал, что зачинщиками войны станут влиятельные силы в Израиле и мусульманской умме. В результате разжигания этими силами религиозной вражды между еврейским государством и исламским миром вспыхнет вооруженное противостояние, к которому впоследствии присоединятся другие страны.

Война приведет к миллионным жертвам и краху Соединенных Штатов, говорится в процитированном материале. Когда должны произойти предсказанные Пайком события, не уточняется.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что толкователи Библии расшифровали пророчество о масштабной войне России и Китая против США.