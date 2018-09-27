В Госдуме прокомментировали обвинения Порошенко в адрес РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался насчет обвинений президента Украины Петра Порошенко в адрес РФ.

Ранее украинский лидер в рамках своего выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия хочет "оккупировать" Азовское море.

По словам Водолацкого, Порошенко посещает ГА лишь для того, чтобы выйти на трибуну и показать, что он намерен изменить ситуацию в лучшую сторону, однако его действия говорят об обратном. Политик также отметил, что президент Украины запустил механизм самоликвидации своей страны, когда начал говорить об "оккупации" Азовского моря.