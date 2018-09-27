Публикация в западной прессе о том, что подозреваемый в отравлении Скрипалей бизнесмен Руслан Боширов и полковник ГРУ Анатолий Чепига – одно и то же лицо, является вбросом, заявили в МИД РФ.

Накануне британская «исследовательская группа» Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовала материал, утверждающий, что бизнесмен Руслан Боширов и полковник ГРУ Анатолий Чепига – это одно и то же лицо.

«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Т. Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет. Соответственно, продолжают информационную кампанию, основная цель которой – отвлечь внимание от главного вопроса: Что произошло в Солсбери?», - отреагировала на эту публикацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее «агентство исследований» Bellingcat уже неоднократно «прославилось» результатами своих «расследований», основанных, к примеру, на публикациях в соцсетях. «Расследователи» не сильно утруждают себя доскональной проверкой достоверности публикуемой в сети информации, которую они используют в своих изысканиях. Поэтому и результаты «расследований» вряд ли стоит воспринимать как достоверные, сообщает РИА Новости.