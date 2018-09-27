В Совфеде оценили выступление Порошенко на Генассамблее ООН

В Совете Федерации в четверг, 27 сентября, высказались о выступлении президента Украины Петра Порошенко на 73-ей сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоялась в Нью-Йорке.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал высказывание украинского лидера о том, что Россия пытается "оккупировать" Азовское море. По словам политика, из антироссийской позиции Украины уже выжато все, что только можно. Он также отметил, что все проблемы в Азовском море, о которых говорит Киев, являются абсолютно надуманными.