В сети разоблачили ложь киевских силовиков, обвинивших ополченцев самопровозглашенной ДНР в обстреле Горловки. Соответствующий материал появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад. В результате атаки в городе, контролируемом властями непризнанного государства, оказались повреждены двенадцать жилых строений.

Украинская сторона заявила, что дома с позиций, расположенных у горловского бетонного завода, обстреляла из 120-мм минометов армия ДНР. В заметке, опубликованной ФАН, доказывается, что представители Киева дезинформировали общественность. Расстояние от предприятия до поврежденных построек составляет около двенадцати километров, такая дальность стрельбы для 120-мм минометов недоступна, говорится в процитированном материале.

СМИ отмечает, что на самом деле Горловка была атакована украинскими военными с позиций у поселка Южное. Этой же версии придерживаются и в армии ДНР.