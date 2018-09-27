Ложь киевских силовиков об «атаке армии ДНР против Горловки» развенчали СМИ
27 сентября 2018, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
В сети разоблачили ложь киевских силовиков, обвинивших ополченцев самопровозглашенной ДНР в обстреле Горловки. Соответствующий материал появился на страницах отечественных интернет-СМИ.
Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад. В результате атаки в городе, контролируемом властями непризнанного государства, оказались повреждены двенадцать жилых строений.
Украинская сторона заявила, что дома с позиций, расположенных у горловского бетонного завода, обстреляла из 120-мм минометов армия ДНР. В заметке, опубликованной ФАН, доказывается, что представители Киева дезинформировали общественность. Расстояние от предприятия до поврежденных построек составляет около двенадцати километров, такая дальность стрельбы для 120-мм минометов недоступна, говорится в процитированном материале.
СМИ отмечает, что на самом деле Горловка была атакована украинскими военными с позиций у поселка Южное. Этой же версии придерживаются и в армии ДНР.
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