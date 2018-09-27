Трамп стал инициатором перепалки с журналистом на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции устроил перепалку с одним из журналистов. Согласно последней информации, глава Штатов позволил сотруднику The New York Times задать вопрос.

Трамп подчеркнул, что дал слово журналисту из чувства уважения к изданию, "которое когда-то любил". Как написали на страницах The New York Times, в ответ на это работник СМИ отметил, что его газета процветает на собственной "погибели". Глава Соединенных Штатов не стал молчать и предложил поблагодарить за это "господина Трампа".

Журналист во всеуслышание заявил, что планирует воздержаться от благодарности. На этом небольшой конфликт на пресс-конференции был исчерпан.