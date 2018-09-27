В инциденте со сбитым Ил-20 Израиль легко отделался, считает Нетаньяху
27 сентября 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в радиоэфире, что инцидент с российским самолетом Ил-20, сбитым над Средиземным морем, мог иметь «гораздо более серьезные последствия».
Израиль, чьи ВВС в прошлый понедельник, 17 сентября, подставили российский самолет Ил-20 под удар сирийских ПВО, на некоторое время затаил дыхание, ожидая реакции Российской Федерации на гибель пятнадцати своих военнослужащих. Но теперь, кажется, выдохнул с облегчением – вроде обошлось.
Примерно так можно расценивать слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего в эфире государственного радио Израиля, что «инцидент с российским Ил-20 мог привести к более серьезным последствиям». Каких именно «серьезных последствий» опасался израильский премьер, он уточнять не стал.
Кроме того, Биньямин Нетаньяху отметил в своем выступлении, что Израиль продолжит свое противодействие усилению иранского военного присутствия в Сирии. При этом еврейское государство рассчитывает сохранить диалог с Москвой, сообщает РИА Новости.
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