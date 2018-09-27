В ОБСЕ раскрыли причину продолжения противостояния ополчения и ВСУ в Донбассе

В ОБСЕ рассказали, почему не удается прекратить войну в Донбассе. По данному вопросу высказался Александр Хуг, представитель миссии организации, работающей в зоне боевых действий на востоке Украины.

Хуг отметил в интервью газете «Коммерсант», что после получения войсками приказов о прекращении огня обстановка на линии соприкосновения на какое-то время стабилизируется. Из этого представитель ОБСЕ сделал вывод о том, что для прекращения противостояния участникам конфликта нужно проявить политическую волю. На сегодняшний момент этой воли нет, поэтому война продолжается, заявил Александр Хуг.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР обвинили Вооруженные силы Украины в применении методов исламских боевиков. Речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов для сброса гранат.