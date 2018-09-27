Трамп высказался о смехе в зале во время его выступления на ГА ООН

Американский лидер Дональд Трамп высказался о смехе в зале во время его выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Политик заявил, что некоторые СМИ в очередной раз распространили фейковые новости.

Трамп в рамках пресс-конференции признал, что слышал небольшой "шорох" в зале во время своей речи, однако не припоминает, чтобы это был смех. Как уточняет Газета.Ru, президент США убежден, что люди прекрасно проводили время, а если и смеялись, то не над ним, а вместе с ним.

Как отмечает издание Politico, Дональд Трамп убежден, что все присутствовавшие на выступлении его уважают.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что смех в зале вызвало высказывание американского лидера о беспрецедентных достижениях его администрации.