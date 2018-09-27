Помощник министра обороны Соединенных Штатов Америки Стори Карем в четверг, 27 сентября, признал, что сирийская провинция Идлиб к настоящему моменту превратилась в настоящее "осиное гнездо" террористов.

По словам Карема, причиной случившегося является деятельность властей России и Сирии по консолидации и контролю территории в САР. В Пентагоне заявили, что эти две страны использовали Идлиб в качестве "свалки" при очищении других районов.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова помощника министра обороны США, именно таким образом в вышеуказанную провинцию смогли свободно попасть самые "отъявленные террористы".