В Пентагоне заявили, что Идлиб стал "осиным гнездом" террористов
27 сентября 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Помощник министра обороны Соединенных Штатов Америки Стори Карем в четверг, 27 сентября, признал, что сирийская провинция Идлиб к настоящему моменту превратилась в настоящее "осиное гнездо" террористов.
По словам Карема, причиной случившегося является деятельность властей России и Сирии по консолидации и контролю территории в САР. В Пентагоне заявили, что эти две страны использовали Идлиб в качестве "свалки" при очищении других районов.
Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова помощника министра обороны США, именно таким образом в вышеуказанную провинцию смогли свободно попасть самые "отъявленные террористы".
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