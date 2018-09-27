Трамп заявил, что письма от Ким Чен Ына являются произведением искусства

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что письма главы Северной Кореи Ким Чен Ына являются произведениями искусства. Президент США напомнил, что северокорейский коллега передал ему два послания.

Трамп признался, что показал одно из этих "прекрасных писем" премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Японский политик, по словам главы Штатов, заявил, что послание на самом деле является прорывным и "историческим". Президент США в очередной раз подчеркнул, что текст данных писем – это настоящее произведение искусства, передает РИА "Новости".

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что оба послания дают ему ощущение, что Ким Чен Ын намерен выполнить договоренность о денуклеаризации.