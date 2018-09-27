В сети потешаются над "единством" Порошенко и Трампа
27 сентября 2018, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко появился на одной из встреч глав государств, участвующих в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в точно такой же одежде, как президент США Дональд Трамп.
Снимок опубликовал в твиттере пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко и подписал его: «Когда даже дресс-код отражает единство позиций стратегических партнеров». Однако большинство пользователей сети считает, что это никакое не единство позиций, а просто позор: «Так Украину в мире еще никто не позорил», - отозвались в комментариях.
Другие комментаторы метко окрестили снимок «Двое из ларца»: «Когда ты во всем пытаешься подражать шефу, но еще не научился улыбаться, как он», - пишут пользователи. Упражняясь в остроумии, повод для которого в очередной раз дал президент «незалежной», пользователи пишут, что это «единство позиций» даже хуже, чем двум девушкам прийти на вечеринку в одинаковых платьях, сообщает «КП».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес