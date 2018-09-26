The Insider и Bellingcat назвали подозреаемого по делу Скрипаля Боширова Чепигой

Исследовательская группа Bellingcat выяснила, что подозреваемый в Великобритании в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Руслан Боширов якобы является полковником разведки Анатолием Чепигой. ФСБ ищет того, кто продал личные данные Петрова и Боширова

Издание The Insider и Bellingcat выпустили третью часть "расследования" дела Скрипалей. По данным "расследования", Чепига — полковник ГРУ, удостоен звания "Герой России".

Авторы "расследования" написали, что искали Руслана Боширова среди выпускников военных училищ, в которых готовят сотрудников военной разведки, просматривали фотографии выпускников 2001—2003 годов. В итоге человека, "похожего на Боширова", нашли на фотографии курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), сделанной в Чечне. На фото — Анатолий Чепига.

По данным издания, 39-летний мужчина награжден званием Героя России в 2014 году, он принимал участие в войнах в Чечне и на Украине, - сообщается на сайте iz.ru.

О том, что одного из двух мужчин, которых британские власти подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, зовут Анатолий Чепига, написало и издание The Daily Telegraph.