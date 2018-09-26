//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Авторы Comedy Club ушли к конкурентам
- Приемный сын Сергея Зверева в поисках отца терпит очередную неудачу
- Родной брат Александра Буйнова стал отшельником и поет в церковном хоре
- Андрея Рыжего из "Иванушек" признали за сына Орбакайте и внука Пугачевой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
The Insider и Bellingcat назвали подозреаемого по делу Скрипаля Боширова Чепигой
26 сентября 2018, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]
Исследовательская группа Bellingcat выяснила, что подозреваемый в Великобритании в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Руслан Боширов якобы является полковником разведки Анатолием Чепигой.
Издание The Insider и Bellingcat выпустили третью часть "расследования" дела Скрипалей. По данным "расследования", Чепига — полковник ГРУ, удостоен звания "Герой России".
Авторы "расследования" написали, что искали Руслана Боширова среди выпускников военных училищ, в которых готовят сотрудников военной разведки, просматривали фотографии выпускников 2001—2003 годов. В итоге человека, "похожего на Боширова", нашли на фотографии курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), сделанной в Чечне. На фото — Анатолий Чепига.
По данным издания, 39-летний мужчина награжден званием Героя России в 2014 году, он принимал участие в войнах в Чечне и на Украине, - сообщается на сайте iz.ru.
О том, что одного из двух мужчин, которых британские власти подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, зовут Анатолий Чепига, написало и издание The Daily Telegraph.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Путин провел кадровые перестановки в Астраханской области, Жилкин уходит
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
В ЦИК допустили участие Сигала в выборах губернатора Приморья
//Общество
Советы от ЕИРЦ, как избежать мошенников, вынуждающих поменять счетчики на воду
Родной брат Александра Буйнова стал отшельником и поет в церковном хоре
//В мире
The Insider и Bellingcat назвали подозреаемого по делу Скрипаля Боширова Чепигой
//Новости партнеров
//Общество
Борисов предположил, по какой причине падают ракеты «Протон»
//Здоровье
//Здоровье
//Спорт
//Новости СМИ2
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Новости Redtram
//Общество
//Шпионаж
//Общество
//Общество
//Общество
//Город М
//Город М
//Город М
//Город М
//Общество
Столкновение научных принципов
//Культура
//Общество
В Новороссийске заканчиваются испытания двух новейших патрульных кораблей
//Спорт
«Волгарь» потерпел сокрушительный разгром в Кубке России от «Зенита» 0:4
//Общество
//Общество
Если Израиль не понимает по-хорошему – ему разъяснят по-плохому
//Общество
//Общество
//Общество
//Политика
//Общество
//Политика