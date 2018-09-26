В ДНР рассказали о принятии на вооружение частями ВСУ методов сирийских боевиков

Соединения Вооруженных сил Украины, воюющих на востоке страны, стали использовать приемы исламистских группировок, которые действуют на территории Сирии. Об этом рассказали в ополчении самопровозглашенной ДНР.

Как пишет канал «Донбасс сегодня» в «Яндекс. Дзен», некоторое время назад защитники непризнанной республики уничтожили в районе Горловки беспилотный летательный аппарат противника. В ходе изучения фрагментов дрона выяснилось, что к нему кустарным способом были прикреплены несколько гранат для сброса. Данная практика широко применяется радикальными исламистами, противостоящими правительству Сирии, отметили в ДНР.

Ранее стало известно о распространении в частях ВСУ неизлечимого недуга. Соответствующую информацию озвучил Даниил Безсонов, занимающий должность официального представителя Народной милиции ДНР.