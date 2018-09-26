Признаки старта второго этапа распада украинского государства перечислили в сети

На Украине стартовал второй этап распада государства. Об этом говорится в материале, который некоторое время назад был опубликован в отечественной блогосфере.

Канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о начале новой фазы развала страны свидетельствует напряженная ситуация, сложившаяся в Закарпатской области, где проживает венгерская община. Сепаратистские настроения в регионе провоцирует неграмотная политика, которую осуществляют киевские власти. В настоящий момент Закарпатье является первым претендентом на выход из состава Украины, говорится в процитированной статье.

Также обстановка накаляется в Одессе и Харькове, отмечает автор канала. Он прогнозирует, что местные власти в будущем потребуют у Киева автономию.

Ранее в среду сообщалось, что бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута спрогнозировал новую гражданскую войну на Украине.