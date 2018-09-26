Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесён в базу данных «Миротворец»

Стало известно, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «агент влияния» Русской православной церкви и противник автокефалии.

После состоявшегося вчера заседания Священного Синода Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий оказался внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» в качестве «агента влияния РПЦ и противника создания независимой поместной церкви в Украине».

Основанием для внесения имени митрополита Онуфрия в базу данных «Миротворца» стал его отказ от встречи и общения с экзархами Константинопольского патриархата. Вторым поводом для включения в базу стало требование Священного Синода УПЦ к экзархам патриарха Варфоломея «покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви».

Украинский сайт «Миротворец» получил скандальную известность, публикуя личные данные людей, которые, по мнению администрации сайта, чем-нибудь провинились перед украинским национализмом, сообщает ТАСС.