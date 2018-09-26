В соединениях Вооруженных сил Украины, воюющих в Донбассе, распространяется неизлечимая болезнь. Соответствующую информацию на брифинге для представителей СМИ озвучил официальный представитель НМ ДНР Даниил Безсонов.

По словам спикера ополченцев, речь идет о новой форме иерсиниоза, так называется острая инфекция, которая поражает кишечник. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении защитников ДНР, с начала текущего года данный недуг диагностировали у 78 украинских военнослужащих.

Причиной заболевания силовиков стала поставка в ВСУ генетически модифицированных продуктов, отметил Безсонов. Он добавил, что киевский штаб в настоящее время предпринимает действия, направленные на остановку распространения инфекции, однако пока эти усилия результатов не приносят.

Ранее в среду сообщалось, что в ДНР раскрыли подробности плана по отражению возможного наступления противника.