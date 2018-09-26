Стал известен прогноз о скором начале на Украине еще одной гражданской войны

На Украине в скором времени может начаться новая гражданская война. С таким предупреждением выступил Сергей Тарута, ранее руководивший администрацией Донецкой области.

Политик назвал причиной вероятного конфликта разногласия по религиозному вопросу. По словам Таруты, в случае реализации планов украинских властей по получению автокефалии Киевским патриархатом в столице вспыхнут уличные бои за расположенные там культовые сооружения, в которых примут участие несколько десятков тысяч человек. При таком варианте развития событий может начаться процесс распада государства, процитировал экс-губернатора канал «Пуля» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в среду сообщалось, что Петр Порошенко назвал Украину самой православной страной в Европе. Соответствующее заявление руководитель соседнего государства сделал, находясь в Соединенных Штатах.