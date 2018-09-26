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Подробности плана по отражению вероятного наступления ВСУ сообщили в армии ДНР
26 сентября 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
В армии самопровозглашенной ДНР раскрыли подробности плана по отражению вероятного наступления Вооруженных сил Украины. С соответствующим заявлением выступил ополченец Ахра «Абхаз» Авидзба, бывший командир бригады «Пятнашка».
По словам Абхаза, в случае обострения ситуации в зоне конфликта регулярные войска, сформированные в республике, задействуют резервистов. Эти люди, покинувшие ополчение после завершения фазы активных боевых действий в Донбассе, готовы снова встать на защиту непризнанного государства, если возникнет такая необходимость.
Для того чтобы собрать и вооружить резервистов, военным ДНР понадобится не больше недели. После этого сформированные соединения перебросят на линию фронта, процитировал Абхаза канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен».
Ранее в среду сообщалось, что донецкие ополченцы уничтожили противотанковыми ракетами украинских силовиков, атаковавших населенные пункты на юге республики.
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