Посла Ливии в Москве Мустафу Саида Абусейду с позором уволили с работы и выгнали из помещения дипломатической миссии за непристойное поведение, не соответствующее званию дипломатического работника. По свидетельству сотрудников посольства, временный поверенный приставал к женщинам, водил проституток, оскорблял сотрудников, в общем, вёл себя как уличная рвань.



В посольстве Ливии на Мосфильмовской улице заменили все замки, видимо, это такая национальная традиция - в своё время уволенный ныне Мустафа сам с группой крепких ребят выселял из дипмиссии временную поверенную Фатуму и менял замки в помещениях.



Возмущённые сотрудники ливийской дипломатической миссии рассказывают РБК, что бывший посол также оказывал давление на главного бухгалтера, и использовал деньги посольства не по назначению. Устраивал на работу секретарями иностранных гражданок, которые потом внезапно и быстро увольнялись, а также водил в помещения посольства девиц сомнительного поведения.



После развала Ливийской джамахирии и узурпаторской власти друга России Муамара Каддафи вразнос пошли всё и вся как на самой родине полковника, так уже и в дипломатических миссиях за рубежом. Мораль, нравственность, дисциплина, экономика страны находятся в шатком состоянии после вмешательства в дела страны США, устроивших там публичную порку и торжество демократии. Интересно, как себя ведёт ливийский представитель в США, сдержаннее, чем его коллега в России?



