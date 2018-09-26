Полиция Швейцарии увидела в Абрамовиче угрозу для безопасности страны‍

Швейцарская полиция считает, что бизнесмен Роман Абрамович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб ее стране, если получит вид на жительство.

По информации издания The Guardian, федеральная полиция Швейцарии подозревает крупного российского предпринимателя в отмывании денег и связях с преступными организациями.

Миллиардер подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швейцарии в 2016 году. В феврале текущего он получил отказ, но информация о причинах данного решения появилась только сейчас.