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Полиция Швейцарии увидела в Абрамовиче угрозу для безопасности страны‍

26 сентября 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция Швейцарии увидела в Абрамовиче угрозу для безопасности страны‍
фото: Instagram

Швейцарская полиция считает, что бизнесмен Роман Абрамович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб ее стране, если получит вид на жительство.

По информации издания The Guardian, федеральная полиция Швейцарии подозревает крупного российского предпринимателя в отмывании денег и связях с преступными организациями.

Миллиардер подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швейцарии в 2016 году. В феврале текущего он получил отказ, но информация о причинах данного решения появилась только сейчас.

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Мария Захарова обсудила выступление Трампа в ООН

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