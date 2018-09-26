Российские С-300 заставят Израиль отказаться от ударов, считают в Сирии

В Министерстве иностранных дел Сирии высказали мнение, что после установки в стране российских ЗРК С-300 Израилю придется хорошо подумать, прежде чем продолжить наносить удары по сирийской территории.

«Израиль, который привык осуществлять множество нападений под различными предлогами, должен будет пересмотреть свое отношение и подумать еще раз, прежде чем атаковать снова после того как в Сирии будут развернуты российские ЗРК С-300. Агрессия против Сирии является агрессией против сил, ведущих борьбу с терроризмом в Сирии», - заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад.

Согласно достигнутым договоренностям с российской стороной, зенитно-ракетные комплексы С-300 прибудут в Сирию уже в ближайшее время. Сирийская сторона подчеркивает свою готовность использовать это оружие в случае нападения. Решение о срочной поставке в САР российских ЗРК С-300 было принято после крушения российского самолета Ил-20, подставленного ВВС Израиля под удар сирийских ПВО, сообщает «КП».