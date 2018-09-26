Ракетный удар ДНР уничтожил украинских военных в ответ на атаку юга республики
26 сентября 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы самопровозглашенной ДНР уничтожили позиции Вооруженных сил Украины противотанковыми ракетами в ответ на атаку юга республики. Соответствующая информация опубликована в блогосфере.
Автор канала «Донбасс сегодня» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в минувший понедельник киевские силовики устроили многочасовой обстрел сел Саханка и Коминтерново. В ответ защитники непризнанного государства решили применить противотанковый ракетный комплекс. Бойцы выпустили несколько ракет в направлении противника, после этого стрельба прекратилась.
Впоследствии появилась разведывательная информация об уничтожении позиций ВСУ. Стало известно, что в результате ракетного удара погибли двое украинских военных. Еще четверо с ранениями были доставлены в медицинские учреждения Мариуполя.
Ранее сообщалось, что в американском Госдепартаменте раскрыли вероятный механизм ликвидации независимости ДНР и ЛНР от Киева.
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