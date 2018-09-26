Ракетный удар ДНР уничтожил украинских военных в ответ на атаку юга республики

Ополченцы самопровозглашенной ДНР уничтожили позиции Вооруженных сил Украины противотанковыми ракетами в ответ на атаку юга республики. Соответствующая информация опубликована в блогосфере.

Автор канала «Донбасс сегодня» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в минувший понедельник киевские силовики устроили многочасовой обстрел сел Саханка и Коминтерново. В ответ защитники непризнанного государства решили применить противотанковый ракетный комплекс. Бойцы выпустили несколько ракет в направлении противника, после этого стрельба прекратилась.

Впоследствии появилась разведывательная информация об уничтожении позиций ВСУ. Стало известно, что в результате ракетного удара погибли двое украинских военных. Еще четверо с ранениями были доставлены в медицинские учреждения Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в американском Госдепартаменте раскрыли вероятный механизм ликвидации независимости ДНР и ЛНР от Киева.