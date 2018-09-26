Представитель Украины угрожал правозащитнику из Крыма в СПЧ ООН‍

Стало известно об угрозах украинской делегации в адрес российских правозащитников, представляющих интересы Крыма и выступивших с докладами на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН.

От Крыма на заседании СПЧ ООН выступили два правозащитника – Александр Молохов и Сергей Пинчук. Доклад Александра Молохова был посвящен «крымским санкциям» со стороны США, ЕС и Украины. Сергей Пинчук рассказал в своем сообщении об ущемлении прав крымских татар на территории Украины, и призвал страны-участницы ООН обратить внимание на эту проблему.

«Нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу. Он пригрозил, что они его «достанут» и сделал неприличный жест. Все это произошло на глазах многочисленных свидетелей», - рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

«Этот инцидент, с одной стороны, оставил определенный осадок. Но, с другой стороны, значит, мы их задели за живое. Наши выступления имели очень большой резонанс. Крымской проблематикой заинтересовались иностранные журналисты. Мы уверены, что нужно чаще ездить на подобные площадки. Необходимо доносить до мировой общественности правду о крымских процессах», - цитирует Александра Молохова РИА Новости.