Военный секонд-хенд: США передадут Украине списанные катера

Военно-морские силы Украины получат два списанных катера береговой охраны класса «Айленд» от США. Официальная церемония передачи катеров состоится завтра. Порошенко лично примет в ней участие.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что страна намерена приобрести американские катера береговой охраны. Это приобретение якобы усилит возможности украинских ВМС в Черном море.

Официальная церемония передачи американских катеров береговой охраны, (возраст которых, кстати говоря, превысил 30 лет и в США их уже попросту списали), состоится завтра, 27 сентября в городе Балтимор штата Мериленд. Президент Украины Петр Порошенко лично примет участие в этом торжественном мероприятии. После церемонии катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) официально войдут в состав ВМС Украины, сообщает URA.ru.