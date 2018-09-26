Военный секонд-хенд: США передадут Украине списанные катера
26 сентября 2018, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
Военно-морские силы Украины получат два списанных катера береговой охраны класса «Айленд» от США. Официальная церемония передачи катеров состоится завтра. Порошенко лично примет в ней участие.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что страна намерена приобрести американские катера береговой охраны. Это приобретение якобы усилит возможности украинских ВМС в Черном море.
Официальная церемония передачи американских катеров береговой охраны, (возраст которых, кстати говоря, превысил 30 лет и в США их уже попросту списали), состоится завтра, 27 сентября в городе Балтимор штата Мериленд. Президент Украины Петр Порошенко лично примет участие в этом торжественном мероприятии. После церемонии катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) официально войдут в состав ВМС Украины, сообщает URA.ru.
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